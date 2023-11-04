"إبادة بالطريقة النازية".. رئيس كولومبيا يفضح جرائم إسرائيل ويخبر "بادين" بالمذبحة!

قبل ذلك بأسبوعين، استدعت الخارجيةُ الإسرائيلية سفيرةَ كولومبيا في تلّ أبيب "مارغاريتا منخاريز"، لـ"توبيخها"، بسبب تصريحات بيترو بشأن الحرب على غزة، والتي شبّه فيها تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي "يواف غالانت" بخطاب النازيين عن اليهود في عهد الحرب العالمية الثانية. بدوره هدّد بيترو بقطع علاقات بلاده مع إسرائيل.