"بلينكن" لنظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أفاد بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر الأربعاء بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شدد في حديث مع نظرائه البريطاني ديفيد كاميرون والفرنسية كاثرين كولونا والألمانية أنالينا بيربوك على التزام الولايات المتحدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفي التفاصيل، أكد بلينكن لنظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا أهمية الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وذكر البيان أن الوزير الأمريكي شدد أيضًا على "ضرورة الحيلولة دون اتساع الصراع" في قطاع غزة، وفقًا للعربية نت.
وأدان بلينكن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، ودعا شركاء الولايات المتحدة إلى التعاون من أجل تعزيز الأمن البحري.
ومن جانب آخر، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من أن إسرائيل لن تتسامح مع تهديدات الحوثيين ومحاولات الهجوم على ميناء ومدينة إيلات.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن غالانت أثناء جولته على متن سفينة حربية إسرائيلية في ميناء إيلات قوله: "إذا استمر الحوثيون في استفزازنا، وحاولوا مهاجمة إيلات بالصواريخ أو وسائل أخرى، نعلم ما ينبغي القيام به، والجيش الإسرائيلي جاهز لتنفيذ أي مهمة".