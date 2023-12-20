"بلينكن" لنظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن غالانت أثناء جولته على متن سفينة حربية إسرائيلية في ميناء إيلات قوله: "إذا استمر الحوثيون في استفزازنا، وحاولوا مهاجمة إيلات بالصواريخ أو وسائل أخرى، نعلم ما ينبغي القيام به، والجيش الإسرائيلي جاهز لتنفيذ أي مهمة".