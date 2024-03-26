"ترامب" يحث إسرائيل على إنهاء الحرب في غزة: "لا تنشروا صور ضرباتكم"

كما انتقد ترامب الرئيسَ الأمريكي جو بايدن بسبب هجوم حماس، وادعى أن الهجوم وقع "لأنهم لا يحترمونه"، وقال إن "حماس لم تكن لتنفذ هذا الهجوم أبدًا لو كنت هناك؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه ستكون هناك عواقب وخيمة للغاية".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى مساء أمس الاثنين، أول قرار له منذ بدء الحرب في غزة، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.