"الكرملين" يتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بتدبير تفجير خطوط أنابيب "نورد ستريم"

وتفصيلاً، قال بيسكوف في إفادة صحفية دورية، ردًا على سؤال بشأن التفجيرات في خطي الغاز، والتي وقعت في سبتمبر 2022: "إنهم متورطون بطريقة أو بأخرى في هذا الهجوم الإرهابي"، مشيرًا في حديثه إلى أمريكا وبريطانيا ولكن دون تقديم أي دليل.