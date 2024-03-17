"العواقب الإنسانية وخيمة".. مصر تحذر إسرائيل من مهاجمة رفح

أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، محذرة من إقدامها على شن هجوم على مدينة رفح جنوبي القطاع؛ لعواقبه الإنسانية الوخيمة، التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح.
وطالبت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصتي "فيسبوك"، و"إكس"، إسرائيل بضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أن مصر دعت إسرائيل إلى الامتثال مسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها مسؤوليتها عن توفير الحماية والحياة الكريمة للمواطنين تحت الاحتلال، والنأي عن استهداف المدنيين، وحتمية توفير المساعدات العاجلة لسكان القطاع.
وجددت الوزارة مطالبة مصر الأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بالاضطلاع بالمسؤولية القانونية والإنسانية من خلال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومنع سيناريو التهجير من التحقق بكافة السبل، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة السبل إلى داخل القطاع.