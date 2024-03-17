"العواقب الإنسانية وخيمة".. مصر تحذر إسرائيل من مهاجمة رفح

أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، محذرة من إقدامها على شن هجوم على مدينة رفح جنوبي القطاع؛ لعواقبه الإنسانية الوخيمة، التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح.