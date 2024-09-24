مسعفون فلسطينيون: مقتل 22 في غارات إسرائيلية على غزة واشتباكات مع مقاتلي حماس برفح

وقال مسؤولون فلسطينيون في مجال الصحة إن الهجمات الجوية الإسرائيلية على وسط القطاع وجنوبه تسببت في مقتل 22 شخصًا. وأضافوا بأن ستة فلسطينيين لقوا حتفهم، من بينهم ثلاث نساء، في إحدى الهجمات على منزل في النصيرات، وهو أحد مخيمات اللاجئين الثمانية في القطاع، فيما لم يرد تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي، وفقًا لـ"العربية نت".