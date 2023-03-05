بيان مشترك: إيران مستعدة للتعاون مع تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي؛ أن مباحثاته مع مسؤولين إيرانيين في طهران كانت "مباحثات بناءة".
ويزور رافايل غروسي؛ طهران بعد أيامٍ من الإعلان عن العثور على جزيئات يورانيوم مخصبة بمستوى يقترب من النسبة اللازمة لإنتاج قنبلة نووية.
تأتي زيارة غروسي؛ التي تستمر يومين، مع سعي المنظمة التي تتخذ فيينا مقراً، إلى تعاون إضافي من إيران بشأن أنشطتها النووية.
كما أكّد غروسي؛ خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي؛ أنه "مع المباحثات البناءة التي نجريها الآن، أنا على يقين بأننا سنمهّد الطريق لاتفاقات مهمة".
والتقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؛ ومسؤولين آخرين.
وقال رئيسي؛ خلال الاجتماع، إن "التعاون طريق ذو اتجاهين.. ويمكن أن يستمر على أساس الحفاظ على استقلالية الوكالة وحقوق الشعب الإيراني"، بحسب ما أعلن المساعد السياسي لرئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمد جمشيدي؛ في تغريدة على تويتر.