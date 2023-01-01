الأمن الإيراني يهاجم منازل المحتجين بأصفهان.. ومقتل عنصر من الباسيج

بعد أن كانت مدينة سميرم التابعة لمحافظة أصفهان الإيرانية وسط البلاد ساحة لعدد من مظاهرات الشوارع ضد النظام مساء أمس، أفادت أنباء اليوم الأحد بوجود أمني مكثف، وانتشار القوات القمعية لمواجهة المحتجين، وفقًا لـ"العربية نت".