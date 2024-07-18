الشرطة العمانية: المسلحون القتلى في واقعة "الوادي الكبير" هم أشقاء عمانيون

أعلنت الشرطة العمانية، اليوم الخميس، أن المسلحين الثلاثة الذين قَتَلوا ستة أشخاص بالرصاص في حادث إطلاق النار بالوادي الكبير في عمان، في هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه هذا الأسبوع، جميعهم عمانيون.