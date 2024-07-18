الشرطة العمانية: المسلحون القتلى في واقعة "الوادي الكبير" هم أشقاء عمانيون

أعلنت الشرطة العمانية، اليوم الخميس، أن المسلحين الثلاثة الذين قَتَلوا ستة أشخاص بالرصاص في حادث إطلاق النار بالوادي الكبير في عمان، في هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه هذا الأسبوع، جميعهم عمانيون.
وبدأ الهجوم مساء الاثنين في مسجد علي بن أبي طالب في حي الوادي الكبير بالعاصمة العمانية مسقط.
وقالت شرطة عمان: إن المسلحين الثلاثة أشقاء و"قُتِلُوا بسبب إصرارهم على مقاومة رجال الأمن".
وأضافت وفق صحيفة "خليج تايمز" أن تحقيقات الشرطة أشارت إلى أن المسلحين الثلاثة "تأثروا بأفكار مضللة".
والأشخاص الستة الذين قُتِلُوا على يد المسلحين هم أربعة مواطنين باكستانيين وهندي وضابط شرطة ردّوا على الهجوم الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه فيما بعد.
ووصفت باكستان الهجوم بأنه هجوم إرهابي.
وقال تنظيم "داعش"، الثلاثاء، إن ثلاثة من "الانتحاريين" التابعين له أطلقوا النار على المصلين في المسجد مساء الاثنين، وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن العمانية حتى الصباح.