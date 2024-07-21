الوحيدة القادرة على هزيمته.. هل تصبح زوجة "أوباما" منافسة "ترامب" في نوفمبر؟

هذا التصريح أو السيناريو الذي بات يقترب من الواقع شيئًا فشيئًا، عززه الكاتب تيم ستانلي بقوله: "إن هناك مصادر بريطانية تؤكد هذه الرواية". قائلاً في مقال نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس "بايدن" الحالية، لا تصلح لزعامة البلاد، مرجحًا كفة زوجة "أوباما" عليها؛ نظرًا لما تتمتع به من شعبية وشخصية.