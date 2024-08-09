"حادثة مقتل الـ3 فتيات" والمسلمون في بريطانيا.. هجمات عنصرية والشرطة تتأهّب

كان "نور مياح" طالبًا في العام 2001 عندما هزت أعمال شغب بورنلي ومدنًا أخرى في شمال إنجلترا مع مواجهات مع الشرطة وبريطانيين شباب أصولهم من جنوب آسيا، بعد سلسلة من الهجمات والحوادث العنصرية، واتهمت السلطات يومها بأنها لم تحم بشكل كاف الأقليات في وجه الناشطين من أقصى اليمين.