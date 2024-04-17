الرئاسة الفلسطينية تستنكر تصريحات مندوبة أمريكا بشأن عضوية فلسطين

وتابع "أبو ردينة": نعبر عن شجبنا لهذه المواقف الأمريكية التي تهدد باستخدام الفيتو يوم 18/ 4/ 2024؛ الأمر الذي يشكك في مصداقية الولايات المتحدة، نتيجة تراجعها المستمرّ عن تنفيذ وعودها وتبنّيها المواقف الإسرائيلية المتهورة، واستمرار عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلّة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، التي أودت بحياة عشرات آلاف الشهداء، وتسبّبت في مئات آلاف الجرحى والمعاقين، والتي لن تؤدي إلى تحقيق السلام؛ ما يجعل أمريكا مسؤولة عن هذه السياسات الإسرائيلية التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية.