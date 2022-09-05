انتهاكات لا تتوقف.. 211 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال يومين

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 211 خرقاً للهدنة الأممية خلال اليومين الماضيين في جبهات محافظات: الحديدة، وتعز، والضالع، وحجة، وصعدة، والجوف، ومأرب.
وبيّن الجيش أن الخروقات توزّعت بين 47 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و36 خرقاً في جبهات محور تعز، و32 خرقاً غرب محافظة حجة، و27 خرقاً في محور البرح، و13 خرقاً شرق مدينة الحزم بالجوف، و6 خروقات في جبهات صعدة، و5 خروقات في جبهات محور الضالع، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف أن الخروقات تنوّعت بين استهداف مواقع الجيش الوطني بالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، مما أسفر عن استشهاد 3 من جنود الجيش الوطني، وإصابة 12 آخرين.
وأفاد بأن بقيّة الخروقات تنوعت بين عمليات استحداث مواقع وتحصينات وحشد تعزيزات بشرية وعتاد قتالي، ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.