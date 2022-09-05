انتهاكات لا تتوقف.. 211 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال يومين

وبيّن الجيش أن الخروقات توزّعت بين 47 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و36 خرقاً في جبهات محور تعز، و32 خرقاً غرب محافظة حجة، و27 خرقاً في محور البرح، و13 خرقاً شرق مدينة الحزم بالجوف، و6 خروقات في جبهات صعدة، و5 خروقات في جبهات محور الضالع، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".