مصر تُخلي شواطئ الإسكندرية بعد غرق 6 فتيات وإصابة 24 في حادث مأساوي

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، وقع الحادث خلال رحلة صيفية نظمتها إحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية لفتيات من محافظة سوهاج. وأفادت التحقيقات بأن الفتيات نزلن إلى البحر ضمن تمرين شبه منظم، لكن موجة قوية باغتتهن وجرفتهن إلى العمق، في ظل تجاهل التحذيرات الجوية.