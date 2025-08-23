مصر تُخلي شواطئ الإسكندرية بعد غرق 6 فتيات وإصابة 24 في حادث مأساوي

أعلنت محافظة الإسكندرية، شمال مصر، إخلاء شواطئ غرب المدينة نهائيًا من المصطافين، بعد حادث غرق جماعي مأساوي راح ضحيته 6 فتيات وأُصيبت 24 أخريات، في شاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي.
وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، وقع الحادث خلال رحلة صيفية نظمتها إحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية لفتيات من محافظة سوهاج. وأفادت التحقيقات بأن الفتيات نزلن إلى البحر ضمن تمرين شبه منظم، لكن موجة قوية باغتتهن وجرفتهن إلى العمق، في ظل تجاهل التحذيرات الجوية.
فور الحادث، تحركت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بأوامر من محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، وتم رفع الرايات الحمراء، وتكثيف وجود المنقذين لمنع أي محاولات سباحة جديدة، تزامنًا مع اضطرابات بحرية شديدة حذّرت منها هيئة الأرصاد الجوية.
وأكد العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن قرار الإخلاء جاء لحماية الأرواح، مشيرًا إلى أن الشواطئ ستظل مغلقة حتى استقرار الحالة البحرية.
وفي استجابة سريعة، دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابات إلى مستشفيي العجمي التخصصي والعامرية العام، فيما تلقت بعض الحالات إسعافات أولية في الموقع.
وتتابع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار حالة المصابات، وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي فرق الهلال الأحمر المصري للتدخل الإغاثي وتقديم الدعم لأسر الضحايا.