الحكومة الأردنية تثمّن الجهود الأممية وترحب بتمديد الهدنة في اليمن

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، أن الأردن تدعم جهود إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبما يفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه ويلبي تطلعاته في الأمن والسلام.