الحكومة الأردنية تثمّن الجهود الأممية وترحب بتمديد الهدنة في اليمن

رحّبت الحكومة الأردنية اليوم بالاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن وتجديد الالتزام بها.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، أن الأردن تدعم جهود إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبما يفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه ويلبي تطلعاته في الأمن والسلام.
وأضاف السفير "أبو الفول" أن الأردن تثمّن كل الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وتؤكد مواصلتها تقديم الدعم للبعثة الأممية لليمن التي تتخذ من العاصمة عمان مقرًّا لها.