أنهى نزاعاً استمر لسنوات.. القضاء الأمريكي يُسقط التهم عن المديرة المالية لـ "هواوي"

في خطوةٍ تنهي نزاعاً استمر لسنوات يتعلق بلائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل عام 2019 التي اتهمت مينغ؛ بانتهاك العقوبات التجارية المفروضة على إيران، أسقطت قاضية اتحادية أمريكية، أمس الجمعة، اتهامات بالاحتيال المالي ضد المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للاتصالات "مينغ وانتشو".
ورفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آن دونيلي؛ وفق "الألمانية"، لائحة اتهام مينغ بشكلٍ نهائي؛ ما يعني أنه لا يمكن تقديمها مرة أخرى إلى المحاكمة.
وأبرمت مينغ اتفاقاً مؤجلاً مع الادعاء الاتحادي العام الماضي اعترفت فيه بأنها أدلت بتصريحات كاذبة حول أعمال "هواوي" في إيران.
ووافقت وزارة العدل على إسقاط جميع التهم عندما تنتهي فترة التأجيل شريطة عدم اتهام مينغ بارتكاب جريمة خلال تلك الفترة.
وزعمت وزارة العدل في اتهاماتها أن مينغ؛ ابنة مؤسّس هواوي، حاولت الالتفاف على العقوبات المفروضة من خلال الكذب بشأن ملكية هواوي لشركة سكاي كوم الإيرانية.