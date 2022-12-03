أنهى نزاعاً استمر لسنوات.. القضاء الأمريكي يُسقط التهم عن المديرة المالية لـ "هواوي"

في خطوةٍ تنهي نزاعاً استمر لسنوات يتعلق بلائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل عام 2019 التي اتهمت مينغ؛ بانتهاك العقوبات التجارية المفروضة على إيران، أسقطت قاضية اتحادية أمريكية، أمس الجمعة، اتهامات بالاحتيال المالي ضد المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للاتصالات "مينغ وانتشو".