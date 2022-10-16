فرنسا تُحذِّر من استمرار الإضراب وخفض إمدادات الوقود بالمحطات

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أمس الأحد إن إمدادات البنزين في محطات الوقود واصلت الانخفاض مطلع الأسبوع الجاري بسبب إضراب مستمر منذ أسابيع في شركة توتال إنرجيز النفطية الكبرى؛ ما أثار احتمال استدعاء المزيد من العمال، وفقًا لـ"العربية نت".