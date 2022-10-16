فرنسا تُحذِّر من استمرار الإضراب وخفض إمدادات الوقود بالمحطات

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أمس الأحد إن إمدادات البنزين في محطات الوقود واصلت الانخفاض مطلع الأسبوع الجاري بسبب إضراب مستمر منذ أسابيع في شركة توتال إنرجيز النفطية الكبرى؛ ما أثار احتمال استدعاء المزيد من العمال، وفقًا لـ"العربية نت".
وفي التفاصيل، كشفت "بورن" في مقابلة مع قناة "تي. إف. 1" التلفزيونية الفرنسية: "نحو 30% من المحطات لدينا تعاني مشكلة في الإمدادات على الأقل لنوع واحد من أنواع الوقود".
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة السبت أن 27.3% من محطات الوقود تواجه مشاكل في الإمدادات انخفاضًا من 28.5% في اليوم السابق و30.85% يوم الأربعاء، عندما بدأ الاستدعاء.
وبموجب خطة الاستدعاء صدرت أوامر لبعض العمال بالعودة إلى العمل لضمان استئناف الحد الأدنى من الخدمات.
وقالت "بورن" داعية إلى إنهاء الإضراب: "إذا كانت الأوضاع متوترة غدًا فسنمضي في الاستدعاء".
وأوضحت "هناك اتفاق على الأجور، وقَّعت عليه المنظمات التي تمثل غالبية الموظفين (في توتال إنرجيز). على العمال أن يعودوا إلى العمل".
وفي إطار منفصل، قالت بورن إنه من المقرر أن تقر الحكومة مشروع قانون موازنة 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة، تسمح لها بتجاوز التصويت في البرلمان.
وأضافت بأن الحكومة ستلجأ على الأرجح لهذا الإجراء بموجب المادة الـ49/ 3 من الدستور، دون تحديد موعد.