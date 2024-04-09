تركيا تُقيّد تصدير 54 منتجًا لإسرائيل حتى وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم (الثلاثاء)، فرض قيود على تصدير 54 منتجاً لإسرائيل، حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضحت الوزارة التركية في بيان أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء 9 أبريل، وستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول.
وأضافت أن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجاً، منها وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.
وبينت الوزارة أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية.
ولفتت إلى أن الشعب الفلسطيني الذي يحاول التمسك بالحياة في قطاع غزة يعاني من الجوع والفقر، ويُمنع وصوله إلى أبسط المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الطبية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
في المقابل،اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضحي بمصالح تركيا الاقتصادية لدعم حركة حماس".
وأشار إلى الشروع في تطبيق إجراءات مماثلة، ردًا على الخطوة التركية.