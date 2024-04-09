تركيا تُقيّد تصدير 54 منتجًا لإسرائيل حتى وقف إطلاق النار في غزة

وأوضحت الوزارة التركية في بيان أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء 9 أبريل، وستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول.