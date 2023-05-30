"الوكالة الدولية" تُحذِّر: الوضع بمحطة زابوريجيا النووية خطير جدًّا

وتفصيلاً، قال "جروسي" إنه لا يجب استخدام المحطة الأكبر في أوروبا كمخزن للأسلحة، وطلب من أوكرانيا وروسيا احترام خمسة مبادئ أساسية لحماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه لم يحصل بعد على موافقتهما على حماية المنشأة.