"الوكالة الدولية" تُحذِّر: الوضع بمحطة زابوريجيا النووية خطير جدًّا

أكد رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء أن الوضع بمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية بجنوب أوكرانيا خطير جدًّا، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، قال "جروسي" إنه لا يجب استخدام المحطة الأكبر في أوروبا كمخزن للأسلحة، وطلب من أوكرانيا وروسيا احترام خمسة مبادئ أساسية لحماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه لم يحصل بعد على موافقتهما على حماية المنشأة.
وكان من بين المبادئ عدم استخدام محطة الطاقة كقاعدة للأسلحة الثقيلة، مثل قاذفات الصواريخ المتعددة، وأنظمة المدفعية، والذخائر، والدبابات، أو للأفراد العسكريين الذين يمكن استخدامهم لشن هجوم من المحطة.
وحذر "جروسي" مرارًا وتكرارًا من مخاطر العمليات العسكرية بالقرب من المحطة، وقال في وقت سابق من الشهر الجاري إن الوضع حول محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا أصبح لا يمكن التنبؤ به.. ودعا إلى اتخاذ إجراءات لضمان تشغيل المحطة بشكل آمن.
وأضاف حينها: "أشعر بقلق بالغ بشأن المخاطر التي تواجه المحطة، المتعلقة بالسلامة والأمن النووي. علينا أن نتحرك الآن للحيلولة دون وقوع حادث نووي خطير، تكون له تداعيات على السكان والبيئة".
يُذكر أن هذا المجمع مترامي الأطراف، الذي سيطرت عليه روسيا في الأشهر الأولى للحرب في فبراير 2022، مصدر مهم لتزويد أوكرانيا بالكهرباء؛ إذ تؤمّن تلك المحطة، التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، للبلاد أكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية.