بالتزامن مع إعلان فوز "ترامب".. العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوياتها

بالتزامن مع نتائج أولية تحدّثت عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالسباق الرئاسي في الولايات المتحدة، سجّلت العملة الإيرانية تراجعًا أمام الدولار اليوم، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وجرى تداول العملة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عند مستوى 703 آلاف ريال مقابل الدولار الواحد.
وللمقارنة -وفق "روسيا اليوم"- فقد كان الدولار الأمريكي يعادل 32 ألف ريال إيراني حين تم إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في العام 2015.
وعقب ذلك في العام 2018 انسحب دونالد ترامب -من جانب واحد- من الاتفاق النووي؛ مما أثار سنوات من التوترات بين طهران وواشنطن التي لا تزال قائمة حتى اليوم.