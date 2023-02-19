"أكار": مزاعم تدفق اللاجئين كاذبة.. 10 آلاف سوري عادوا لبلادهم بعد الزلزال

نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ما وصفها بمزاعم "تدفق اللاجئين" من الحدود بعد الزلزال، لافتًا إلى أنها لا تعكس الحقيقة، مضيفًا: "بعض أعشاش الفتن قدموا مزاعم عن تدفق طالبي اللجوء عبر الحدود. وقد ثبت عدم صحة هذه المزاعم على الإطلاق. ولا يوجد ممر لبلدنا إلا عبر البوابة الحدودية".
وأضاف أكار أن 10633 سوريًا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال.
وأفاد أكار في تصريحات له، اليوم الأحد، بأن الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي حول التدفق المزعوم للاجئين إلى تركيا بعد الزلزال ينشرها أولئك الذين "يحرضون على التمرد".
وأجرى أكار وفق صحيفة صباح التركية مع رئيس الأركان العامة الجنرال يسار جولر، عمليات تفتيش برية وجوية على الخط الحدودي، وفتشوا النقاط الحدودية عند نقطة الصفر.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الهجرة التركية بأن 3.5 مليون سوري يعيشون في تركيا، وفي عام 2022 عاد ما يقرب من 59 ألف شخص إلى المناطق الآمنة في سوريا.