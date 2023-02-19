"أكار": مزاعم تدفق اللاجئين كاذبة.. 10 آلاف سوري عادوا لبلادهم بعد الزلزال

نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ما وصفها بمزاعم "تدفق اللاجئين" من الحدود بعد الزلزال، لافتًا إلى أنها لا تعكس الحقيقة، مضيفًا: "بعض أعشاش الفتن قدموا مزاعم عن تدفق طالبي اللجوء عبر الحدود. وقد ثبت عدم صحة هذه المزاعم على الإطلاق. ولا يوجد ممر لبلدنا إلا عبر البوابة الحدودية".