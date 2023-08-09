الرئاسة النيجيرية تؤكّد أن "إكواس" لم تستثن الخيار العسكري في النيجر بعد تصريح دعا إلى حل دبلوماسي

وهذا التهديد الذي جاء على شكل مهلة لمدّة سبعة أيام حدّدها قادة "إكواس" للجيش النيجري في 30 يوليو، لم يتم تنفيذه عندما انتهت المهلة مساء الأحد، إذ من الواضح أن المنظمة، على غرار واشنطن وباريس، لا تزال تفضّل سلوك مسار الحوار.