مؤكدًا ضرورة إنهاء الاحتلال.. مسؤول أممي يطالب إسرائيل بوقف قصفها لغزة فورًا

وأكد المسؤول الأممي أن الحل لهذا الوضع القائم هو إنهاء الاحتلال، والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، مشيرًا إلى أن المفوضية حذرت من حدوث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قبل السابع من أكتوبر، استنادًا إلى ما حدث في الضفة الغربية قبل هذا التاريخ، حيث قُتل نحو 200 فلسطيني، من بينهم نساء وأطفال معظمهم على يد القوات الإسرائيلية.