لا نووي ولا إرهاب.. ردع إيران في قانون يتهيأ داخل الكونغرس

بدوره، قال النائب ميشيل ستيل إن "النظام الإيراني أثبت مرارًا وتكرارًا أنه دولة مارقة لا مصلحة له في الحفاظ على السلام الإقليمي أو العالمي"، بحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، أمس الخميس.