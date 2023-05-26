ليبيا.. حكومة الوحدة تشن غارت جوية على مواقع المهرّبين في ضواحي الزاوية

قالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا المعترف بها من الأمم المتحدة، إن قواتها نفّذت ضربات جوية على مواقع لمهرّبين في ضواحي مدينة الزاوية- غربي البلاد.
في السياق، أفادت وزارة الدفاع في بيان نشره مكتب الإعلام الحربي: "طيراننا الوطني نفّذ صباح اليوم، ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي".
أضاف المصدر نفسه، أن الضربات التي جرت "بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة" عبدالحميد الدبيبة؛ "حققت أهدافها المرجوة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية فوراً.
ووفق وسائل إعلام محلية، تقع المواقع المستهدفة بهذه الضربات في ضواحي مدينة الزاوية الساحلية على بُعد 45 كيلومتراً غربي العاصمة طرابلس، وهي تشهد منذ أسابيع اشتباكات بين جماعات مسلحة متورّطة في الإتجار بالبشر، وعمليات تهريب أخرى مثل تهريب الوقود.