ليبيا.. حكومة الوحدة تشن غارت جوية على مواقع المهرّبين في ضواحي الزاوية

في السياق، أفادت وزارة الدفاع في بيان نشره مكتب الإعلام الحربي: "طيراننا الوطني نفّذ صباح اليوم، ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي".