الإرهاب يكلّف نيجيريا قرابة 2000 قتيل

لقي ما لا يقل عن 1773 عضواً من قوة المهام المدنية المشتركة في نيجيريا مصرعهم أثناء قتال جماعة بوكو حرام وإرهابيي تنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا، حسبما قال الرئيس العام للقوة باباشهو عبدالغنيو.
وكشف عبدالغنيو؛ في مقابلة في مايدوغوري "أن معظمهم دفعوا الثمن الأعلى أثناء محاربة الإرهابيين جنبًا إلى جنب مع الجيش في غابة سامبيسا وبحيرة تشاد.
وقال إن بعضهم لقي حتفه أثناء صد الهجمات الإرهابية في مايدوغوري، وبعضهم تعرّض لهجمات كمائن من قِبل عناصر بوكو حرام وداعش، فيما ضحى آخرون بحياتهم أثناء مواجهة الانتحاريين لدرء الخطر عن المواطنين الأبرياء.
كما أوضح أنه على الرغم من ارتفاع عدد الضحايا، إلا أن قوة المهام المشتركة المدنية ظلت حازمة في تصميمها على ضمان التخلص من عناصر بوكو حرام وإحضارهم.
ووفقاً له، فإن المجموعة هي منظمة غير ربحية وُلدت بدافع الضرورة للقضاء على العناصر الإرهابية التي عادةً ما تسبّب الفوضى داخل مدينة مايدوجوري.