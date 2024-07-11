مصادر: توافق على الخطوط العامة لاتفاق مرتقب بين حركة "حماس" وإسرائيل

وأضافت: "إن المرحلة القادمة من التفاوض غير المباشر تتمحور حول التفاصيل الفنية، سواء من جهة الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، أو حول نقاط الانسحاب والتمركز الإسرائيلي في المرحلة الأولى من الصفقة".