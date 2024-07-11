مصادر: توافق على الخطوط العامة لاتفاق مرتقب بين حركة "حماس" وإسرائيل

أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات، اليوم "الخميس"، بالتوصل إلى توافق على الخطوط العامة لاتفاق مرتقب بين حركة "حماس" وإسرائيل.
وقالت المصادر لوكالة أنباء العالم العربي: "إن معظم الملفات العالقة تم التوصل إلى نقاط تمكّن الطرفين من قبول الإطار العام، والبدء بتنفيذ مراحل الصفقة".
وأضافت: "إن المرحلة القادمة من التفاوض غير المباشر تتمحور حول التفاصيل الفنية، سواء من جهة الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، أو حول نقاط الانسحاب والتمركز الإسرائيلي في المرحلة الأولى من الصفقة".
وذكرت المصادر أن ملفّ عودة النازحين من الجنوب إلى محافظتَيْ غزة وشمال غزة، بات متوافقًا عليه بضمانة الوسطاء".
من جانبه أشار مصدر في "حماس" إلى أن الحركة تنتظر الردّ الإسرائيلي على ما تمخّضت عنه اجتماعات الوسطاء خلال الساعات الماضية.
وعلمت وكالة أنباء العالم العربي بأن خليل الحية هو مَن يقود المفاوضات من جانب "حماس"، إضافة إلى: غازي حمد، ومحمد نصر، وزاهر جبارين.
ويتوقّع أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمجلس الوزراء المصغر والموسع مساء اليوم؛ لبحث تفاصيل ما تمخضت عنه المفاوضات غير المباشرة في القاهرة والدوحة.