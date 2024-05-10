تأييد حقها في عضوية الأمم المتحدة.. ماذا سيعود على فلسطين؟

وينظر مجلس الأمن في طلب العضوية، ويجب أن تحصل أي توصية بقبول الانضمام على أصوات إيجابية لـ ٩ أعضاء في المجلس من أصل 15 عضوًا، بشرط ألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة (الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية) ضد الطلب، وهو ما يسمى بالفيتو، وفقًا لما يورده موقع الأمم المتحدة الإلكتروني عن شروط العضوية.