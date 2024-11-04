"عباس" يلتقي "أبو الغيط" ويبحثان العدوان على غزة والضفة الغربية

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر إقامته في القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في تصريح اليوم، بأنه تمّ خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المبذولة من أجل وضع حد لهذا العدوان، والتوصل إلى الترتيبات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار وما يعقب ذلك من تطورات.
وبيّن "رشدي"؛ أن اللقاء تناول أيضاً الجهود العربية الحثيثة المبذولة من أجل تجسيد حل الدولتين، ورفع عدد الدول المؤيدة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين كدولة مستقلة.