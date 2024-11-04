"عباس" يلتقي "أبو الغيط" ويبحثان العدوان على غزة والضفة الغربية

وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في تصريح اليوم، بأنه تمّ خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المبذولة من أجل وضع حد لهذا العدوان، والتوصل إلى الترتيبات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار وما يعقب ذلك من تطورات.