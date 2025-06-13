18 قتيلًا في هجمات إسرائيلية على أذربيجان الشرقية.. وتبريز تحت القصف

في تطور جديد للتصعيد العسكري، أعلنت المديرية العامة لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، عن مقتل 18 شخصًا وإصابة 35 آخرين، في سلسلة هجمات جوية شنتها إسرائيل على المحافظة، بحسب ما أفادت به وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم السبت.