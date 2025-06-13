18 قتيلًا في هجمات إسرائيلية على أذربيجان الشرقية.. وتبريز تحت القصف

في تطور جديد للتصعيد العسكري، أعلنت المديرية العامة لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، عن مقتل 18 شخصًا وإصابة 35 آخرين، في سلسلة هجمات جوية شنتها إسرائيل على المحافظة، بحسب ما أفادت به وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم السبت.
وقالت السلطات الإيرانية إن القصف استهدف 11 نقطة في مناطق متعددة بالمحافظة، أبرزها 7 مواقع في محيط مدينة تبريز، إضافة إلى نقطتين في قضاء بستان آباد، ونقطة في قضاء مراغة، كما طالت الهجمات القاعدة الجوية الثانية ومدرج مطار الشهيد مدني في تبريز.
وأكدت المديرية في بيانها أن "الخدمات في المحافظة لم تتأثر بالهجوم، وأن مرافق البنية التحتية لا تزال تعمل بشكل طبيعي".
وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن الطيران الإسرائيلي هاجم أكثر من 30 موقعًا في محافظات إيرانية مختلفة خلال النصف ساعة الأخيرة، في تصعيد غير مسبوق على الأراضي الإيرانية.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة عملياته العسكرية حتى "تحقيق الأهداف الكاملة"، مؤكداً أن العملية تستهدف بشكل مباشر إزالة التهديد النووي الإيراني وضرب بنية النظام "حتى إسقاطه"، وفق تعبيره.
يأتي ذلك في إطار الهجوم الأوسع الذي تنفذه تل أبيب ضد منشآت نووية وعسكرية داخل إيران، على خلفية التوترات المتصاعدة بين البلدين.