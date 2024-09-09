أمريكا تعلن استعدادها للرد على دعم إيران لروسيا بالصواريخ الباليستية

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد نفى أيضًا الأحد تورط بلاده في الصراع الروسي-الأوكراني، قائلاً إن طهران "لم تكن أبدًا جزءًا من الحرب بين روسيا وأوكرانيا"، كما شدد على أن إيران دعمت منذ بداية الحرب الحل السياسي والمفاوضات الثنائية.