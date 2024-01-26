رئيس الوزراء الفلسطيني: قرار "العدل الدولية" يؤكد انتهاء زمن إفلات إسرائيل من العقاب

وقدم شكره لدولة جنوب إفريقيا على ما قدمته من ملفات مُحكمة ومرافعات احترافية، تدين إسرائيل (القائمة بالاحتلال) على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، معربًا عن أمله بأن تستكمل المحكمة مداولاتها حتى صدور القرار النهائي بإدانة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني، لم يشهد لها العالم مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية.