طهران.. 27 قتيلاً و12 جريحاً في حريق بمركز لمعالجة مدمني المخدرات

وقال صادقي نياركي؛ رئيس قضاة مقاطعة جيلان: تُوفي 27 شخصاً وتم نقل 12 شخصاً إلى المستشفى بعد اندلاع حريق في مركز لمعالجة الإدمان على المخدرات في مدينة لانغرود، في مقاطعة جيلان، مؤكداً أن "سبب الحادث قيد التحقيق، وسيتم الإعلان عنه لاحقاً وبعد تحقيقات الخبراء".