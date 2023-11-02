"الكرملين": زيارة "عباس" مدرجة على جدول الأعمال.. لكن موعدها سيتحدد لاحقًا

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا تزال مدرجة على جدول الأعمال، إلا أنه من الصعب الحديث الآن عن الموعد المحدد لهذه الزيارة.
وقال بيسكوف، اليوم الخميس، في الإفادة الصحفية: "قلنا سابقًا إن مثل هذه الزيارة مدرجة على جدول الأعمال، لكن من الصعب الحديث الآن عن الموعد المحدد لهذه الزيارة لأسباب واضحة".
وأضاف وفق "روسيا اليوم" أنه سيتم الاتفاق على الموعد مستقبلًا.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد أعلن في وقت سابق عن زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني قريبًا إلى روسيا؛ لبحث النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، وسبل حل الأزمة ومنع تفاقم الأوضاع مستقبلًا.
من ناحيته، صرح السفير الفلسطيني لدى روسيا عبدالحفيظ نوفل بأن التحضير لزيارة محمود عباس إلى موسكو لا يزال جاريًا.