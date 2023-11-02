"الكرملين": زيارة "عباس" مدرجة على جدول الأعمال.. لكن موعدها سيتحدد لاحقًا

وقال بيسكوف، اليوم الخميس، في الإفادة الصحفية: "قلنا سابقًا إن مثل هذه الزيارة مدرجة على جدول الأعمال، لكن من الصعب الحديث الآن عن الموعد المحدد لهذه الزيارة لأسباب واضحة".