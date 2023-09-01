بعد طرد سفير فرنسا.."عسكري النيجر" لماكرون: تصريحاتك تدخل واستعمار!

وأضاف المجلس، في بيان اليوم الجمعة، أن "ماكرون وأمثاله يهدفون لترويع رؤساء الدول الإفريقية من خلال إثارة فوضى متمثلة في خطر انتقال عدوى الانقلابات العسكرية إلى المنطقة، دون الأخذ في الاعتبار الاختلافات بين السياقات الوطنية".