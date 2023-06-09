قصة وفاة "وشما".. ترحيل طالبي اللجوء في قانون يثير جدلًا واحتجاجًا باليابان!

نظّم نشطاء تظاهرات احتجاجًا على القانون المعدل، لكنّ اعتراضًا من كتلة المعارضة فشل في تصويت في البرلمان؛ حيث يحظى الائتلاف الحاكم بالأغلبية، واندلعت مشادّة في البرلمان، الخميس، عندما هاجم نواب المعارضة رئيس لجنة تناقش الإصلاح التشريعي، في محاولة لمنع التصويت على التعديلات.