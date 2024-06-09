ببث دعائي على الحدود.. "كوريا الجنوبية" ترد على حملة "بالونات القمامة" للجارة الشمالية

ووفق روسيا اليوم قال المكتب الرئاسي الجنوبي في بيان: "على الرغم من أن الإجراءات التي نتخذها قد يكون من الصعب على النظام الكوري الشمالي تحملها، إلا أنها ستوصل رسائل "نور وأمل" إلى الجيش الكوري الشمالي والمواطنين الكوريين الشماليين".