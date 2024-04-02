نزيف البراءة يتواصل في غزة والضفة.. استشهاد 6 آلاف طفل منذ بداية العدوان

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان، وصل إلى أكثر من 5994، والذين أصيبوا إلى 9890؛ فيما استشهد في الضفة 56 طالبًا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 105.