الصين تُطلق قمراً اصطناعياً لرصد الكربون في النظام البيئي

أطلقت الصين بنجاح أمس الخميس قمرا اصطناعياً أرضياً لمراقبة الكربون للنظام الإيكولوجي وقمرين اصطناعيين آخرين من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية بوساطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش -4B ودخلت المدار المخطط له بنجاح، مشيرة إلى أن القمر الاصطناعي يستخدم بشكل أساسي لمراقبة الكربون في النظام البيئي الأرضي، ومسح ورصد البيئة والموارد الأرضية، ورصد وتقييم المشاريع البيئية الوطنية الرئيسة.
وأوضحت الوكالة أن القمر الاصطناعي سيقدم الدعم التشغيلي وخدمات البحث في مجالات مثل حماية البيئة، والمسح ورسم الخرائط، والأرصاد الجوية، والزراعة، والحد من الكوارث.