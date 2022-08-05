الصين تُطلق قمراً اصطناعياً لرصد الكربون في النظام البيئي

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية بوساطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش -4B ودخلت المدار المخطط له بنجاح، مشيرة إلى أن القمر الاصطناعي يستخدم بشكل أساسي لمراقبة الكربون في النظام البيئي الأرضي، ومسح ورصد البيئة والموارد الأرضية، ورصد وتقييم المشاريع البيئية الوطنية الرئيسة.