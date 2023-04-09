الرئاسة الفلسطينية تحذر من تدهور الأوضاع بشكل خطير بسبب الاستفزازات الإسرائيلية

حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الأحد)، من أن الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك ستحوّل باحاته إلى ساحة حرب، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة: "إن الاعتداءات اليومية ضد المقدسات والمصلين فيها في شهر رمضان المبارك هي إجراءات مُدانة، وتصرفات مرفوضة تعمل على إشعال المنطقة، وجرّها نحو الهاوية"، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وحمّل "أبوردينة" حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرار ارتكاب الجرائم وتدنيس المقدسات.
وأكد أن القدس بمقدساتها هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وكل الإجراءات الإسرائيلية والدعم الأمريكي، كل ذلك لن يؤدي إلى الأمن والاستقرار.