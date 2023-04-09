الرئاسة الفلسطينية تحذر من تدهور الأوضاع بشكل خطير بسبب الاستفزازات الإسرائيلية

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة: "إن الاعتداءات اليومية ضد المقدسات والمصلين فيها في شهر رمضان المبارك هي إجراءات مُدانة، وتصرفات مرفوضة تعمل على إشعال المنطقة، وجرّها نحو الهاوية"، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".