بعد إخفاق المناظرة.. زوجة بايدن تنتقد الديموقراطيين وتؤكد: سنواصل القتال

وقال مصدر في وقت سابق من الأسبوع: "الشخص الوحيد الذي له تأثير نهائي عليه "جو بايدن" هي السيدة الأولى.. فإذا قرّرت أنه يجب أن يكون هناك تغيير في المسار، فسيكون هناك تغيير في المسار".