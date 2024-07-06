بعد إخفاق المناظرة.. زوجة بايدن تنتقد الديموقراطيين وتؤكد: سنواصل القتال

وجهت السيدة الأمريكية الأولى "جيل بايدن" انتقادات للديموقراطيين الذين يريدون تنحّي الرئيس جو بايدن من ترشيح الحزب الديموقراطي لعام 2024 بعد الأداء السيئ أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب في مناظرة الأسبوع الماضي.
ويتوقّع الكثير من المحللين أن "جيل بايدن" هي القوة الدافعة وراء إصراره على البقاء في السباق؛ بحسب مراسلة "إيه بي سي نيوز"، "مارثا راداتز" بعد لحظات من مقابلة بايدن مع الشبكة، ليلة الجمعة.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: فإن "الدائرة الداخلية" من الأصوات، التي تضمّ دائرة مختارة من المستشارين، بمن فيهم ابنه "هانتر"، تقول لـ"بايدن" البالغ من العمر 81 عامًا: إنه قادر على الفوز، وإنه بحاجة إلى مواصلة محاولته لإعادة انتخابه.
وأثناء وجودها في كامب ديفيد أجرت "جيل" البالغة من العمر 73 عامًا؛ مكالمة هاتفية مع مجلة فوغ؛ لتقدم تحديثًا في اللحظة الأخيرة لمقابلة الغلاف الخاصة بها، المقرّر إجراؤها يوم الاثنين.
وقالت "جيل بايدن": "نحن لن ندع تلك الدقائق التسعين تحدّد السنوات الأربع التي قضاها "جو" رئيسًا".
وأصرّت "جيل" في تصريحها لمجلة فوغ: "سنواصل القتال".
وقال مصدر في وقت سابق من الأسبوع: "الشخص الوحيد الذي له تأثير نهائي عليه "جو بايدن" هي السيدة الأولى.. فإذا قرّرت أنه يجب أن يكون هناك تغيير في المسار، فسيكون هناك تغيير في المسار".
وأضاف المصدر: "صانعو القرار شخصان: الرئيس، وزوجته.. أي شخص لا يفهم مدى عمق هذا القرار الشخصي والعائلي ليس لديه معرفة بالوضع".
وكان المقصود من مقابلة ليلة الجمعة مع "جورج ستيفانوبولوس" من قناة "إيه بي سي"؛ أن تكون بمثابة تقليل الأضرار، لكنّها لم تؤدّ إلا إلى زيادة غضب السياسيين الديموقراطيين وكبار المانحين الذين منذ مناظرة ترامب الكارثية.
وألقى بايدن باللوم على "الإرهاق" و"المرض" في أدائه الضعيف في المناظرة؛ الأمر الذي قلب حملة إعادة انتخابه بأكملها رأسًا على عقب.
لكن هناك حركة على قدم وساق داخل الحزب لإقناعه بالتنحّي؛ حيث حذّر منتقدوه من أنه يواجه هزيمة شبه مؤكدة وقد يجرّ ديموقراطيين آخرين معه.
ومن المتوقّع أن يجتمع الديموقراطيون في مجلس النواب ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، حول هذا الموضوع، عندما يعودون إلى واشنطن الأسبوع المقبل.
ودعت حفنة من الديموقراطيين "بايدن" علنًا إلى الخروج من السباق، بينما هناك حركة في مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور عن ولاية فرجينيا "مارك وارنر" لجعل الديموقراطيين في مجلس الشيوخ يقومون بالدفع أيضًا.
وقال مصدر لـ"رويترز": إن "وارنر" وهو ديمقراطي معتدل يحظى باحترام كبير، يدعو أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين إلى اجتماع يوم الاثنين لمناقشة حملة بايدن.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "وارنر" كان يسعى لمطالبة المجموعة بالضغط على بايدن للخروج من السباق.
وظلّ بايدن يقاوم مثل هذه الجهود، قائلًا في خطاب ناري ألقاه في ماديسون في وقت سابق من يوم الجمعة: "سأبقى في السباق".
وأظهرت بعض استطلاعات الرأي العام أن ترامب يوسع تقدمه منذ المناظرة، وأظهر استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس؛ أن واحدًا من كل ثلاثة ديموقراطيين يريد أن ينسحب بايدن من السباق.