في ظل التوتر مع تايوان.. الصين تزيد الإنفاق الدفاعي 7.2% خلال 2024

أعلنت الصين، اليوم (الثلاثاء)، زيادة الإنفاق الدفاعي 7.2% في عام 2024، في ظل استمرار التوترات مع تايوان.
وأوضح تقرير حكومي خلال الاجتماع السنوي لمجلس نواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في بكين، أن الميزانية العسكرية للصين ستزيد بنسبة 7.2 % هذا العام، حيث ستبلغ 1.665 تريليون يوان (231.4 مليار دولار).
وورد في التقرير: "سنعارض بحزم الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان والتدخل الخارجي"، في تأكيد جديد على موقف الصين الثابت من مسألة استقلال تايوان، وفقاً لـ"فرانس برس".
وحدّدت الصين هدفها لنمو اقتصادي يناهز 5% خلال العام 2024، وهو هدف أقرّ المسؤولون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأن تحقيقه "لن يكون سهلاً".
وتعهدت الصين في التقرير بـمواصلة التقدم مع ضمان الاستقرار، وتعزيز الاستقرار من خلال التقدم.
وبينت أنها ستخفض الرسوم الجمركية على التقنيات المتقدمة وتفتح قنوات جديدة للتجارة الخارجية من خلال الاستفادة بشكل أفضل من جميع اتفاقات التجارة الحرة.