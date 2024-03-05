في ظل التوتر مع تايوان.. الصين تزيد الإنفاق الدفاعي 7.2% خلال 2024

وورد في التقرير: "سنعارض بحزم الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان والتدخل الخارجي"، في تأكيد جديد على موقف الصين الثابت من مسألة استقلال تايوان، وفقاً لـ"فرانس برس".