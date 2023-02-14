"مطحنة لحم تعمل".. رئيس مرتزقة فاغنر يستبعد سقوط باخموت الأوكرانية في أيدي الروس

استبعد رئيس مجموعة فاغنر المسلحة للمرتزقة، يفغيني بريغوجين، اليوم الثلاثاء سقوط مدينة باخموت الأوكرانية قريبًا رغم التقدم الروسي الأخير.
وقال "بريغوجين" عبر قناته في "تلجرام": "لن نحتفل في أي وقت قريب بسقوط المدينة"، وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف: "لن يتم الاستيلاء على باخموت غدًا؛ لأن هناك مقاومة قوية، وقصفًا مستمرًّا.. ومطحنة اللحم تعمل"، في إشارة إلى الخسائر الفادحة في ساحة المعركة.
وأشار "بريغوجين" إلى أن الجيش الأوكراني يعزز صفوفه، ويرسل باستمرار جنود احتياط إضافيين، وكل يوم يصل 300 إلى 500 مقاتل إلى باخموت من كل مكان. نيران المدفعية تتكثف يوميًّا.
من جانبه، ذكر دينيس بوشيلين الزعيم الانفصالي في منطقة دونيتسك الأوكرانية، حيث تقع باخموت، أن أوكرانيا لم تُبدِ أي إشارة إلى أنها ستتنازل عن المدينة، التي وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها حصن.