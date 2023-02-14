"مطحنة لحم تعمل".. رئيس مرتزقة فاغنر يستبعد سقوط باخموت الأوكرانية في أيدي الروس

وقال "بريغوجين" عبر قناته في "تلجرام": "لن نحتفل في أي وقت قريب بسقوط المدينة"، وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف: "لن يتم الاستيلاء على باخموت غدًا؛ لأن هناك مقاومة قوية، وقصفًا مستمرًّا.. ومطحنة اللحم تعمل"، في إشارة إلى الخسائر الفادحة في ساحة المعركة.