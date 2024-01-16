"السوداني": القصف الإيراني على أربيل تطوُّر خطير و"عدوان صريح" ضد العراق

ونفى مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي اليوم الثلاثاء صحة ما أعلنه الحرس الإيراني، وقال عبر منصة "إكس": "اطلعنا ميدانيًّا، وبرفقة أعضاء اللجنة التحقيقية، على منزل رجل الأعمال المستهدف في أربيل، وتبين أن الادعاءات التي تتحدث عن استهداف مقر للموساد لا أساس لها".