الجمهوري "ديسانتيس" يتقدم رسميًا بطلب ترشح للرئاسة الأمريكية في 2024

قدم الجمهوري رون ديسانتيس طلبًا رسميًا لمنافسة دونالد ترامب على الفوز بترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024، على ما أظهرت مستندات أودعت لدى اللجنة الاتحادية للانتخابات الأربعاء.
وتفصيلاً، من المقرر أن يطلق حاكم ولاية فلوريدا حملته الانتخابية رسميًا خلال بث مباشر على منصة تويتر مع مالكها إيلون ماسك، وفقًا للعربية نت.
وقدم ديسانتيس (44 عامًا) وثيقة إلى لجنة الانتخابات الاتحادية معلنًا ترشحه. ويغير ترشحه المتوقع منذ وقت طويل شكل المنافسة على الترشح عن الحزب الجمهوري، إذ من المرجح أن يكون أكبر منافسي الرئيس الأسبق دونالد ترامب.
ويواجه المرشح عن الحزب الرئيس جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي في الانتخابات العامة التي ستجري في نوفمبر 2024.
وقال ديسانتيس الأربعاء إنه سيعقد اجتماعًا مع كبار الممولين لحملته في أحد فنادق ميامي حيث سيطلقون على الفور جهود جمع التبرعات لحملته الانتخابية.
ومن المرجح أن تكون حجة ديسانتيس الأساسية للترشح هي أنه الجمهوري الوحيد الذي يمكنه هزيمة بايدن الذي تغلب على ترامب في انتخابات 2020.
وقال ديسانتيس في إحدى الفعاليّات بولاية أيوا في وقت سابق هذا الشهر "لا بد أن نرفض ثقافة الخسارة التي أثرت في حزبنا في الأعوام الماضية. انتهى وقت الأعذار".