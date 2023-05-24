الجمهوري "ديسانتيس" يتقدم رسميًا بطلب ترشح للرئاسة الأمريكية في 2024

وقدم ديسانتيس (44 عامًا) وثيقة إلى لجنة الانتخابات الاتحادية معلنًا ترشحه. ويغير ترشحه المتوقع منذ وقت طويل شكل المنافسة على الترشح عن الحزب الجمهوري، إذ من المرجح أن يكون أكبر منافسي الرئيس الأسبق دونالد ترامب.