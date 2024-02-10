مفوض "الأونروا" يعترف بمخالفة الإجراءات القانونية في إقالة الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل

وتتهم إسرائيل 12 من موظفي الوكالة، البالغ عددهم 13 ألفًا في قطاع غزة، بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حركة "حماس" داخل بلدات إسرائيلية العام الماضي، وزعمت أن ما يصل إلى 10% من موظفي الوكالة هم من أنصار "حماس"، وأبدت رغبتها في حل الوكالة.