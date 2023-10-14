من المسافة صفر.. شاهد مستوطنًا يطلق النار على فلسطيني تحت حماية جيش الاحتلال

أظهر مقطعُ فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مستوطنًا إسرائيليًّا يطلق النارَ بشكل مباشر تجاه شابٍّ فلسطيني أعزل في منطقة "مسافر يطا" جنوب الخليل.
وأطلق المستوطنُ النارَ على الشاب الفلسطيني مرتين، قبل أن تحمله مجموعة من الشباب في محاولة لإنقاذه.
وظهر المستوطن بعد الإطلاق رفقة عناصر من الجيش الإسرائيلي؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وترتفع حدّة التصعيد في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، لاسيما بعد توجيه الجيش الإسرائيلي أمرًا بالإخلاء لسكان شمال القطاع.
يأتي ذلك وسط تدهور الأوضاع الصحية، وانهيار المستشفيات، وزيادة كبيرة في عدد القتلى بالقطاع.
ونقل المتحدثُ باسم الجيش الإسرائيلي "جوناثان كونريكوس"، صباح الجمعة، بيانًا إلى وسائل الإعلام ورسالة إلى سكان غزة، قبل "هجوم بري محتمل" متوقع قريبًا.