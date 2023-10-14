من المسافة صفر.. شاهد مستوطنًا يطلق النار على فلسطيني تحت حماية جيش الاحتلال

ونقل المتحدثُ باسم الجيش الإسرائيلي "جوناثان كونريكوس"، صباح الجمعة، بيانًا إلى وسائل الإعلام ورسالة إلى سكان غزة، قبل "هجوم بري محتمل" متوقع قريبًا.