بعد تصريحات نتنياهو.. "غوتيريش": رفض إقامة الدولة الفلسطينية "غير مقبول"

وأكّد وفق "سي إن إن"، أن "الفلسطينيين في غزة يموتون ليس فقط بسبب القنابل والرصاص، لكن بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة، كما أن المستشفيات دون كهرباء أو أدوية، ويجب أن يتوقف هذا".