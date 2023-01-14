طهران.. تنفّذ حكم الإعدام شنقاً في حق الإيراني البريطاني المتهم بالتجسس

رغم الدعوات الدولية، إلا أن إيران نفّذت السبت الحكم بالإعدام في حق الإيراني البريطاني علي رضا أكبري؛ المتهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، وفق ما أعلنت السلطة القضائية.
وأُدين أكبري؛ بـ"الفساد في الأرض والإضرار بأمن البلاد الداخلي والخارجي عبر نقل معلومات استخبارية".
وذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية "ميزان أونلاين"، أنه حُكم بالإعدام على علي رضا أكبري؛ بعد إدانته بـ "الفساد في الأرض والإضرار بأمن البلاد الداخلي والخارجي عبر نقل معلومات استخبارية".
وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي؛ قد ندّد بالحكم، ودعا طهران إلى عدم إعدام المواطن البريطاني الإيراني، واعتبر أن الحكم "له دوافع سياسية".
كما ضمّت الولايات المتحدة، الجمعة، صوتها إلى المملكة المتحدة في دعوة السلطات الإيرانية إلى عدم تنفيذ الحكم.