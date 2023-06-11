"العراق" يوافق على دفع 2.7 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء لإيران

وبسبب عقود من الصراع والعقوبات، يعتمد العراق على الواردات من إيران في الكثير من احتياجاته من الغاز؛ لكن العقوبات الأمريكية على النفط والغاز الإيرانييْن عرقلت دفع العراق ثمن الواردات؛ مما جعل ديونًا ضخمة تتراكم عليه وأدى إلى رد إيران بقطع تدفقات الغاز على نحو متكرر.